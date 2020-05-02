2 gün önce kaybolan keçi barajda bulundu, halatla kurtarıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2 gün önce kaybolan keçi, baraj gölünde bulundu, halatla kurtarıldı.

Olay, Solhan ilçesine bağlı Kale köyü Canut bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İlçe Özel İdare ekipleri, saha çalışmaları yaptığı sırada baraj kenarında bir hareketlilik fark etti. Barajın kıyısına giden ekip gölde bir keçi olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekip hemen kurtarma çalışmasına başladı. Keçinin bulunduğu alana inen ekipten bir kişi, keçiye ulaşarak halat bağladı. Keçi gölden halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. İlçe Özel İdare ekipleri, civar köylere gidip keçiyi sahibine teslim etti.

Keçinin iki gün önce sürüden ayrılıp kaybolduğu belirtildi.