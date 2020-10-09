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Spor 2 futbolcu, Galatasaray'ın teklifini reddetti!
Spor

2 futbolcu, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan son açıklamada, indirimi kabul etmeyen oyuncuların maaşlarının da indirimli olarak yatırıldığı belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:21:00 - 2020-10-09 22:23:24
2 futbolcu, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Edinilen bilgilere göre Başkan Cengiz'in işaret ettiği iki isim Belhanda ve Feghouli.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen'in anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, ekim ayına kadar tüm takıma ödemeleri yaptıklarını söyledi. Takımda sadece 2 kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren Cengiz, bu iki futbolcunun yüzde 15 indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi.

Bu 2 isimden biri olan 10 numara Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA'ya taşıdı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü, indirimi kabul etmeyen oyuncuların maaşlarının da yüzde 15 indirimle ödendiğini duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir.

Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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