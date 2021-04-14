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Ekonomi 2. el traktörler satışa çıktı
Ekonomi

2. el traktörler satışa çıktı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü mülkiyetindeki 22 adet kullanılır durumdaki 2. el traktörlerinin satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:41:00 -
2. el traktörler satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre işletmeye ait ikinci el 22 adet kullanılabilir traktörler açık artırma usulü ile 29.04.2021 tarih ve saat 14:00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde satılacak. İhalede satışa sunulan 22 adet kullanılabilir ikinci el traktör için muhammen fiyat: 557.000,00 TL olarak belirlenmiş olup  %10 geçici teminat toplamı: 55.700,00 TL’dir.

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