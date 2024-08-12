2. el araçta 'e-devlet' dönemi!

Ticaret Bakanlığı, emlakçılar ve oto galeriler üzerine yapmış olduğu yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Vatandaş, aracını ya da mülkünü satarken e-devlet üzerinden bir emlakçıya ya da bir oto galeri yetkilisine yönlendirilecek. Bu yönlendirme üzerinden bir ilanın birden fazla şahıslar tarafından satışa girilmesi engellenecek. Mülkün ya da arabanın satıldığı da ilan sitelerinde netleşecek. Üçüncüsü de bu firmalar yapmış oldukları satışlardan da sorumlu olacaklar.

Satışlarda muhtemel usulsüzlükleri önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınmaya devam ederken emlak ve araç satışına yeni düzenleme geliyor.

Ticaret Bakanlığı, emlakçılar ve oto galeriler üzerine yapmış olduğu yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Vatandaş, aracını ya da mülkünü satarken e-devlet üzerinden bir emlakçıya ya da bir oto galeri yetkilisine yönlendirilecek. Bu yönlendirme üzerinden bir ilanın birden fazla şahıslar tarafından satışa girilmesi engellenecek. Mülkün ya da arabanın satıldığı da ilan sitelerinde netleşecek. Üçüncüsü de bu firmalar yapmış oldukları satışlardan da sorumlu olacaklar.

15 EYLÜL İTİBARİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu uygulamayla spekülatif ya da kötü niyetle ticaret yapanların önüne geçilecek. Aynı zamanda vatandaşlar, almış olduğu aracın gerçek ve doğru kişiler tarafından ilana verildiğini görecekler. Bu bakımdan o da uygulanırsa son derece iyi olacak. Uygulama 15 Eylül itibariyle de kesin olarak yürürlüğe girecek.

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HERKES SORGUYA ÇEKİLECEK CEZALARIN AFFI OLMAYACAK

Bu uygulama ile kayıt dışı ekonominin önüne geçilmek isteniyor. Maliye Bakanlığının bu konuda çok ağır yaptırımları olacak. Çok ciddi çalışmaları var. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Noter'den yapılan satışlarda entegre şekilde çalışacak. Vatandaş, bir araç sattığında bu yapılan araç satışı hem Ticaret Bakanlığının, hem Emniyet Genel Müdürlüğünün, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sayfasına düşecek. Dolayısıyla, 3'ten fazla araç satan, akrabasının üzerinden vekaletli araç satan ya da asgari ücretle bir iş yerinde çalışıp da üzerine 3 araç devir işlemi yapan herkes sorguya çekilecek. Bunun büyük cezaları olacak. Cezaların affı olmayacak.