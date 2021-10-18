Koronavirüs salgınında yerli ve milli aşının önemi tedarik güçlüğü yaşandığı süreçte bir hayli hissedildi. Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve faz 3 çalışmaları süren Turkovac’ın seri üretime geçmesi için 3 bin gönüllüye ihtiyaç olduğu açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir açıklamada, “Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı olmak isteyenler ise nereden nasıl başvuru yapacaklarını ve 2 doz Sinovac’ın üzerine Turkovac yaptırmanın uygun olup olmadığını araştırıyor.

2 doz Sinovac olana yerli aşı yapılıyor mu? Sinovac olan Turkovac yaptırabilir mi?

Yerli aşı için gönüllü olmak isteyenler e Nabız üzerinden başvuru yapabiliyor. Yapılan incelemelerin ardından kişinin gönüllü olup olamayacağı bildiriliyor.

Bu arada Faz-3 çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, faz-3 kapsamında daha önce aşı olmayan gönüllülere TURKOVAC'ın uygulandığını ama artık 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere de hatırlatma dozu olarak yerli aşının uygulanmaya başlandığını belirtti.

Yıldız, "2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülerimiz, TURKOVAC'a 3. doz uygulaması olarak e-nabız üzerinden veya 0352 438 00 67 telefon numarasından bizlere ulaşabilir" dedi.