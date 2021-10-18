  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 2 doz Sinovac olana yerli aşı yapılıyor mu? Sinovac olan Turkovac yaptırabilir mi?
Sağlık

2 doz Sinovac olana yerli aşı yapılıyor mu? Sinovac olan Turkovac yaptırabilir mi?

Kimler yerli aşı olabilir? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde milyonlarca doz aşı uygulandı. Yerli aşının seri üretime geçebilmesi için 3 bin gönüllünün yerli aşı olması gerekiyor. Bu sebeple iki doz Sinovac olanlar kendilerine yerli aşının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2 doz Sinovac yaptıran Turkovac aşısı yaptırabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:12:00 -
2 doz Sinovac olana yerli aşı yapılıyor mu? Sinovac olan Turkovac yaptırabilir mi?

Koronavirüs salgınında yerli ve milli aşının önemi tedarik güçlüğü yaşandığı süreçte bir hayli hissedildi. Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve faz 3 çalışmaları süren Turkovac’ın seri üretime geçmesi için 3 bin gönüllüye ihtiyaç olduğu açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir açıklamada, “Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı olmak isteyenler ise nereden nasıl başvuru yapacaklarını ve 2 doz Sinovac’ın üzerine Turkovac yaptırmanın uygun olup olmadığını araştırıyor.

2 doz Sinovac olana yerli aşı yapılıyor mu? Sinovac olan Turkovac yaptırabilir mi?

Yerli aşı için gönüllü olmak isteyenler e Nabız üzerinden başvuru yapabiliyor. Yapılan incelemelerin ardından kişinin gönüllü olup olamayacağı bildiriliyor.

Bu arada Faz-3 çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, faz-3 kapsamında daha önce aşı olmayan gönüllülere TURKOVAC'ın uygulandığını ama artık 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere de hatırlatma dozu olarak yerli aşının uygulanmaya başlandığını belirtti.

Yıldız, "2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülerimiz, TURKOVAC'a 3. doz uygulaması olarak e-nabız üzerinden veya 0352 438 00 67 telefon numarasından bizlere ulaşabilir" dedi.

Saç dökülmesi için hangi doktora bölüme gidilir?
Saç dökülmesi için hangi doktora bölüme gidilir?

Sağlık

Saç dökülmesi için hangi doktora bölüme gidilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri
Gündem

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri

Terör örgütü FETÖ için 'Gülen cemaati' söyleminde bulunan Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Şimdilerde eski Gülen cemaati mensupları ..
BAE'de büyük vurgun! Yapay zeka ile görülmemiş soygun
Dünya

BAE'de büyük vurgun! Yapay zeka ile görülmemiş soygun

Forbes dergisinde yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zeka ile banka müdürlerinin sesleri taklit edilerek 35 milyon do..
Juventus, Roma'yı tek golle geçti
Spor

Juventus, Roma'yı tek golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, Roma'yı 1-0 yendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay