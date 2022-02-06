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Eğitim 2. dönem için ders zili yarın çalıyor
Eğitim

2. dönem için ders zili yarın çalıyor

Okul öncesi, orta eğitim ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:54:00 -
2. dönem için ders zili yarın çalıyor

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 21 Ocak’ta yarıyıl tatiline giren okullarda ikinci eğitim dönemi yarın başlıyor. MEB, kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağını, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceğini ve öğrencilerin 7 Şubat Pazartesi günü dersliklere geri döneceği açıklarken, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

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