2 dakikada hazırlanan içi dolgulu, serinletici çikolata küpleri

Yapımı çok basit olan çikolata küplerinin tadına hayran kalacaksınız. Yaz aylarının vazgeçilemeyen serinletici atıştırmalığı olacak. İsterseniz donmuş halleriyle saklayıp, kışın kahvelerin içine aromatik bir tatlandırıcı olarak da koyabilirsiniz.

Malzemeler

1 paket sıvı krema

4 - 5 adet gofretli çikolata

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

6 - adet fındık

70 gr bitter çikolata

70 gr sütlü çikolata

Yapılışı

Soğuk olan kremayı, dolabın buzluk kısmında 15 - 20 dakika kadar bekletin.

Derin bir kaba alarak krema kıvam alana kadar blender ile çırpın. Hacminin arttığını ve köpük köpük olduğunu fark ettiğinizde, içine pudra şekerini ilave edin.

Dilediğiniz bir gofretli çikolatayı çok ince olacak şekilde bıçakla kesin. Dilerseniz belenderla toz haline de getirebilirsiniz.

Fındıkları blenderdan yarı iri halde geçirin.

(Gofretli çikolata yerine istediğiniz herhangi bir meyve ya da çikolatayı koyabilirsiniz)

Kremanın havasını söndürmeden, kesilen çikolata, hındistan cevizi ve fındıkları üzerine ekleyip yavaşça karıştırın.

Çikolataları benmari usulü eritip, yağladığınız kalıplara ince tabaka halinde dökün.

Eğer kalıplarınız silikonsa, yağlamanıza gerek kalmayacaktır.

Ardından kremalı harcı, çikolatalar biraz soğuyunca eşit şekilde paylaştırın.

Üstünü de çikolatayla kapatıp, bir gün buzlukta bekletin.

Ardından dondurma küplerinizi çıkarıp servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun..