0553 313 94 23

2 dakikada hazırlanan içi dolgulu, serinletici çikolata küpleri

Yaz aylarında sıcak yiyecekler pek de tahammül edilir gibi değil. İçinizi serinletecek dondurma kıvamı, tatlı krizlerinizi giderecek çikolatasıyla, serinletici küplere bayılacaksınız.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:13
2 dakikada hazırlanan içi dolgulu, serinletici çikolata küpleri

Yapımı çok basit olan çikolata küplerinin tadına hayran kalacaksınız. Yaz aylarının vazgeçilemeyen serinletici atıştırmalığı olacak. İsterseniz donmuş halleriyle saklayıp, kışın kahvelerin içine aromatik bir tatlandırıcı olarak da koyabilirsiniz. 

Malzemeler

  • 1 paket sıvı krema
  • 4 - 5 adet gofretli çikolata
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi
  • 6 - adet fındık
  • 70 gr bitter çikolata
  • 70 gr sütlü çikolata

Yapılışı

Soğuk olan kremayı, dolabın buzluk kısmında 15 - 20 dakika kadar bekletin.

Derin bir kaba alarak krema kıvam alana kadar blender ile çırpın. Hacminin arttığını ve köpük köpük olduğunu fark ettiğinizde, içine pudra şekerini ilave edin.

Dilediğiniz bir gofretli çikolatayı çok ince olacak şekilde bıçakla kesin. Dilerseniz belenderla toz haline de getirebilirsiniz.

Fındıkları blenderdan yarı iri halde geçirin.

(Gofretli çikolata yerine istediğiniz herhangi bir meyve ya da çikolatayı koyabilirsiniz)

Kremanın havasını söndürmeden, kesilen çikolata, hındistan cevizi ve fındıkları üzerine ekleyip yavaşça karıştırın.

Çikolataları benmari usulü eritip, yağladığınız kalıplara ince tabaka halinde dökün.

Eğer kalıplarınız silikonsa, yağlamanıza gerek kalmayacaktır.

Ardından kremalı harcı, çikolatalar biraz soğuyunca eşit şekilde paylaştırın. 

Üstünü de çikolatayla kapatıp, bir gün buzlukta bekletin. 

Ardından dondurma küplerinizi çıkarıp servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:13
  1. buz küpler
  2. serinletici tarifler
  3. serinletici çikolata
  4. kalıpla çikolata
  5. çikolatalı dondurma tarifi
  6. kremalı çikolatalı dondurma tarifi
  7. çikolatalı krema
  8. çikolatalı dondurma
  9. buzlu çikolata

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
    1. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3..
    2. Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet..
    3. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    4. Sudan ordusunun, başkent Hartum’da..
    5. ‘Bir gün geri döneceğiz’
    6. 2 dakikada hazırlanan içi dolgulu,..
    7. Trump’ın kritik ziyareti başlıyor!
    8. Tarihi konakta yangın
    9. CHP'de kazan kaynıyor
    10. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    11. ABD Başkanı Trump tartışmalı İngiltere..
    12. Hakkarilileri buluşturan iftar yemeği
    13. Validen trafik denetimi
    14. Son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara’da..
    15. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    16. Başkan Büyükkılıç’tan çocuklara bayram..
    17. (Özel) Balıkesir’de Bayramda sağlık..
    18. Başkan Arı, Lale Caddesinde..
    19. Ramazan etkinliklerinde muhteşem gece
    20. GÜNDEM / 3 Haziran 2019
    21. MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu,..
    22. Şanlıurfa’da otomobil şarampole..
    23. Sındırgı’da maneviyata yolculuk
    24. Her günümüz 'ramazan' olsun
    25. Vali Pehlivan, Yeşil Yol Projesi..
    26. Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35..
    27. Çaykur Didi Stadyumu’nun ardından..
    28. Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle..
    29. Sağlık Bakanlığından dev adım! ‘İzci’..
    30. Tatilin ikinci gününde ağır bilanço:..
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi