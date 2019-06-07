2 dakikada hazırlanan çikolatalı kurabiye yani nam-ı diğer "Chocolate chip cookies"
Canınız kurabiye istediğinde saatlerce mutfakta zaman geçirmenize gerek yok. Yapmanız gereken yalnızca birkaç malzemeyi karıştırıp, mikrodalga fırını açmak...07 Haziran 2019 Cuma 17:20
Evde tek başınıza otururken sizin de canınız çikolatalı atıştırmalıklar çekiyor mu? Böyle anlarda mutfağa girip tepsi tepsi kurabiye hazırlamanıza gerek yok. Hem daha az yemenize yardım edecek hem de pratik bir kurabiye arıyorsunuz; dünyaca ünlü çikolatalı kurabiye tarifi tam size göre…
Chocolate chip cookies tarifi
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı esmer şeker
- Çay kaşığının ucuyla vanilya
- 1 adet yumurta sarısı
- Çeyrek su bardağı un
- Çay kaşığı ucuyla tuz
- 2 yemek kaşığı damla çikolata
Un hariç tüm malzemeleri bir orta bay kahve fincanının içerisine alıp karıştırın.
Karışıma unu ekleyip güzelce karıştırın.
Son olarak fincanın üst kısmına damla çikolata serpiştirin.
Kurabiyenizi 1,5-2 dakika arasında mikrodalga fırında pişirin. Pişme süresi fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterecektir.
Afiyet olsun.
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