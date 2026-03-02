2 dakikada 18 milyon lira çaldılar

26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir kuyumcunun önüne gelen beş kişi önce iş yerinin kepengi kaldırdı ardından da kapının kilidini kırdı.

İçeri giren şüpheliler 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı.

GÜVENLİK DURDURMAK İSTEDİ

Şüphelilerden biri kuyumcudan çıkıp kapıda gözcülük yaparken dört kişi altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu.

Kapıda bekleyen şüpheli bez çantalara doldurulan altınları araca götürerek geri döndü. İçeride bulunan altın dolu bez çantalardan birini daha alan şüpheli bu kez kaçarken güvenlik görevlisine yakalandı. Güvenlik görevlisi şüpheliyi durdurmak istedi. Diğer şüpheliler de kuyumcudan çıkıp olay yerinden kaçtı. Özel güvenlik ise soygunu haber vermek üzere koşarak uzaklaştı.

ALARM ŞİRKETİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından alarm şirketinin bildirim göndermesi üzerine iş yeri sahibi Ertan Y., cep telefonundan iş yerinin kameralarına bağlandı.

Ertan Y., görüntüleri canlı olarak izlediğinde soyguncuların kuyumcudaki altınları çalıp kaçtığını gördü.

Olay yerine gelen Ertan Y., polis ekipleriyle birlikte içeri girerek inceleme yaptı. Yaklaşık 18 milyon liralık altın ve pırlantanın çalındığını tespit eden Ertan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Ertan Y.,'nin emniyetteki ifadesinde şüphelilerin yanı sıra geç bildirim gönderdiğini iddia ettiği alarm şirketinden de şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.