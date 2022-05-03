2 Dakika içinde sarı dişlere ev yapımı doğal çözümler! Zerdeçal ile diş beyazlatma ve diğer tarifler

Diş beyazlatma, artık en sık talep edilen diş tedavilerinden biri haline geldi. Sararmış dişler hem bakımsız hem de sağlıksız bir görüntüye neden oluyor. İnci gibi bembeyaz dişlere sahip olmak ise sandığınız kadar zor değil!

Zerdeçal ile diş beyazlatma

Zerdeçal, anti-inflamatuar, antiseptik ve antibiyotik özellikleri sayesinde, hassas dişler, diş ağrısı ve diş eti iltihabı gibi diş sorunlarına çözüm olabilen mükemmel bir baharattır. Zerdeçalın bir diğer önemli özelliği de etkili bir diş beyazlatıcı olmasıdır

Zerdeçal ile diş beyazlatma nasıl yapılır?

Bir kapta yarım 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 3 damla nane yağı, yarım tatlı kaşığı deniz tuzu ve 2 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Yarım tatlı kaşığı bu karışımdan alın ve diş fırçasını bu karışıma batırıp dişlerinizi fırçalayın. Ardından su ile durulayın

2 Dakika içinde sarı dişlere ev yapımı doğal çözüm!

1. Günde en az iki kere kullanın: Diş Macunu

Ağız ve diş sağlığı için, temizlik için, sağlam kalmaları için öncelikle sabah kalkınca ve gece yatmadan önce dişlerinizi fırçalamalısınız.

Beyazlık istiyorsanız, beyazlatıcı özellikli bir sürü diş macunu var. Bunlardan birini seçerek kullanabilirsiniz.

2. En çok bilinen yöntem: Limon ve Karbonat

Yapılışı:

Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın.

Asit özelliği taşıdığından bu yöntemi haftada en fazla 1-2 kere tekrarlamalısınız.

3. Renk açıcı özelliği sayesinde: Karbonat

Karbonat doğal renk açıcı özelliğe sahiptir. Haftada 2-3 kere uyguladığınız zaman rengin açılacağına şahit olacaksınız.

Yapılışı:

Islattığınız diş fırçanızı karbonata batırın ve dişlerinizi yavaşça fırçalayın.

4. Hem beyazlatıyor hem de temizliyor: Softa Tuzu

Karbonat kadar renk açtığı görülmese de, evde kullandığınız softa tuzuyla dişlerinizi fırçalarsanız hem rengin biraz açıldığını göreceksiniz hem de tuzun anti bakteriyel özelliği sayesinde ağzınızdaki bakterilerden kurtulmuş olacaksınız.

Yapılışı:

Islattığınız diş fırçanızı tuza batırın ve dişlerinizi yavaşça fırçalayın.

Önce sarı lekeleri yok ediyor, sonra beyazlatıyor: Karbonat, Tuz ve Sirke Üçlüsü

Karbonatın ve tuzun beyazlattığını biliyoruz. Bununla beraber elma sirkesi de diş minesi üzerindeki sarı lekeleri çıkarmak konusunda çok iddialı.

Yapılışı:

3 maddeden de 1 çay kaşığı alarak bir kapta karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın.