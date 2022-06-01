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Yerel 2 çocuk babası genç, tarlada yılan ısırmasıyla vefat etti
Yerel

2 çocuk babası genç, tarlada yılan ısırmasıyla vefat etti

28 yaşındaki 2 çocuk babası, tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:08:00 -
2 çocuk babası genç, tarlada yılan ısırmasıyla vefat etti

Mardin’in Derik ilçesi kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası Servet Arslan (28), dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti.

Pınarcık Mahallesi’nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı.

Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti.

Genç baba, hayatını kaybetti

Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu.

Yılan ısırması sonucu öldü

Yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi.

Arslan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi’nde toprağa verildi.

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