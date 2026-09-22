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Yerel 2 çocuğun davranışı gönülleri fethetti!
Yerel

2 çocuğun davranışı gönülleri fethetti!

Yeniakit Publisher
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2 çocuğun davranışı gönülleri fethetti!

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Gençlerin davranışı takdir topladı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençlerin sergilediği davranış güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde markete gelen gençler 2 ekmek aldı. Market sahibinin daha sonra durumu görebilmesi için ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına gösteren gençler, ardından parayı dolaba bıraktı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gençlerin parayı kameraya gösterdikten sonra kasaya bıraktıkları görüldü.

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