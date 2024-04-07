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Dünya 2 bin mahkuma af veya ceza indirimi
Dünya

2 bin mahkuma af veya ceza indirimi

Yeniakit Publisher
2024-04-07 03:50:00 -
2 bin mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 bin 127 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 127 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, 29 idam mahkumunun cezalarının hapse çevrileceği ve 858 mahkumun da tahliye edileceği belirtildi.

İran Anayasası'na göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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