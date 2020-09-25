2 bin çiftçi, Türkşeker için üretim yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın desteği ile pancar dışı ürünlerde sözleşmeli tarım yapan şirket, Türkiye’de bir ilke imza atarak “Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli”ni hayata geçirdi. Model kapsamında, 2 bin çiftçi ile 6 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 250 bin ton sera domatesi yetiştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’de ilk kez uygulanan “Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli”ne özellikle Akdeniz çiftçilerinin büyük rağbet gösterdiği ve ekim sonuna kadar devam edecek sözleşme çalışmalarında hedeflerin büyük ölçüde aşılacağı belirtildi. Yapılan sözleşmelerin domates ile sınırlı olmadığı aktarılan açıklamada, domatesin yanı sıra salatalık, biber, patlıcan ve kabak için de Türkşeker’in sözleşmeler yaptığı ifade edildi. Türkşeker, sözleşmelerde herhangi bir kota bulunmadığını ve isteyen her üretici ile sözleşme imzalandığını açıkladı