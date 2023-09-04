2 bin adet insansız hava aracı siparişi verdiler! Evet yanlış duymadınız, tamı tamına 2 bin adet

Yapay zeka teknolojisi artık savunma sanayi ile birlikte hava hakimiyetini de eline geçiriyor. ABD Hava Kuvvetleri, yapay zeka güdümlü 2 bin insansız hava aracını yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım ile filosuna katmak istiyor.

5. Nesil savaş uçaklarının yerini şimdiden 6. Nesil uçakların alması için çalışmalar hızlandı. ABD, Çin, Rusya insansız savaş uçaklarında süpersonik ve hipersonik adımlar atıyor. Türkiye de bu pazara Bayraktar KIZILELMA ile dahil olmuştu. Süper güç ülkeler artık insansız savaş uçağı gelişiminde ve yapay zeka İHA'larda yeni aşamalar kaydediyor. Bu uçak ve İHA'ların içindeki elektronik aksam ve teknik yuvalarında yapay zeka modellemesi çoğaltılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, insan pilotların yanında görev yapmak üzere 2.000 adede kadar pilotsuz yapay zeka destekli insansız hava aracı için yaklaşık 5,8 milyar dolar harcamak istiyor.

Yapay zekalı savaş uçağı filosu

Bu ayın başlarında ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı, türünün ilk örneği olan tamamen yapay zeka kontrollü bir uçuş testinde 9,15 metre uzunluğundaki XQ-58A Valkyrie drone’u üç saat boyunca uçurduğunu bildirdi. Şimdi, ABD Hava Kuvvetleri 2,000 adede kadar Valkyrie uçağından oluşan bir filo kurmak için yaklaşık 6 milyar dolar talep ediyor; her bir uçağın maliyeti tahmini olarak 3 milyon dolar ve bu rakam insan tarafından kullanılan F-35 ya da F-22 savaş uçaklarından çok daha ucuz.

Kongre’nin, sadece 2028 mali yılında 3.03 milyar dolar olmak üzere bu süre zarfında 5.8 milyar dolara mal olması öngörülen insansız hava aracı filosunu inşa etmek için beş yıllık projeyi onaylaması gerekiyor. Bununla birlikte ABD Hava Kuvvetleri bu projeyi “hava üstünlüğü elde etmek için mürettebatlı silah sistemlerini geliştirebilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Valkyrie insansız hava araçları

ABD Hava Kuvvetleri, yapay zeka destekli Valkyrie insansız hava araçlarının, gözetleme ya da ikmal operasyonları gibi rolleri yerine getirmek veya insan pilotlarla birlikte savaşmak için kullanılabileceğini belirtiyor.

Bir Pentagon sözcüsü verdiği demeçte “Hava Kuvvetlerine ait insansız hava araçları, komutanların ve operatörlerin güç kullanımı konusunda uygun seviyelerde insani muhakeme yapmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanacak” ifadelerini kullandı. Dolayısıyla yapay zeka ile bu araçlar görev yapsa da silahı ateşlemede veya angajmana girmede insan onayına ihtiyaç duyacak.

5 yılda yapılabilir

Planlanan görev kapsamının bu yıl içinde Valkyrie’nin Meksika Körfezi üzerinde simüle edilmiş bir senaryoda düşman hedefini takip etme ve yok etme yeteneğini değerlendiren bir görevde test edileceği bildiriliyor. Deney aynı zamanda uçağın yapay zeka uçuş yazılımını bir it dalaşı senaryosuna da sokacak. Hava Kuvvetleri, yazılım ve donanım bileşenlerini ayrı ayrı geliştirmek için Kratos ya da Shield AI gibi özel işletmeler ile sözleşme yapmak istiyor. Yetkililerin tahminlerine göre, gerçek hava muharebesi yapabilecek bir yapay zekalı insansız hava aracı üretmek beş ila on yıl sürebilir.

Kaynak : TGRT Haber, DonanımHaber