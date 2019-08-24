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2 bin 700 rakımda ’karsambaç’ keyfi

Kahramanmaraş’ta sıcaklardan bunalan bir grup vatandaş, 2 bin 700 rakımlı Binboğa Dağı’na çıkarak ’karsambaç’ yeme imkanı buldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:27
2 bin 700 rakımda ’karsambaç’ keyfi

Kahramanmaraş’ta sıcaklardan bunalan bir grup vatandaş, 2 bin 700 rakımlı Binboğa Dağı’na çıkarak ’karsambaç’ yeme imkanı buldu.


Kahramanmaraş’ta bir grup vatandaş, kentin bunaltıcı sıcağından kaçarak Binboğa Dağı’na çıktı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri pekmezi kar ile karıştırdıktan sonra yedi. Geçmişte yaylalarda yaşayanlar tarafından tüketilen ve bir çeşit tatlı türü olarak bilinen karsambaç, dağın zirvesinde tüketildi. Binboğa’ya baharın yeni geldiğini söyleyen vatandaşlar, çok soğuk olduğunu ancak kar pekmezi yemenin burada çok zevkli olduğunu ifade ettiler.


Aysel Açoğlu isimli bir vatandaş, “Binboğa Dağı’ndayız ve burada karsambaç yiyoruz. Ben de ilk kez geldim bu dağa. Karsambaç çok lezzetli burası da çok güzel ama çok soğuk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:27
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