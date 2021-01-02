2 bin 500 kişinin katıldığı kaçak parti hala durdurulamadı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ve yeni yıl kutlamalarının yasaklandığı Fransa'da, 2 bin 500'den fazla kişi kaçak bir partiye katıldı. Polislerin, Bretonya bölgesinde bir depoda düzenlenen partiyi durdurmaya çalıştığı ancak partinin hala devam ettiği kaydedildi.

Polise taş ve şişe attılar

Perşembe akşamı başlayan partide İngiltere ve İspanya'dan gelen katılımcıların da bulunduğu ve yüzlerce kişinin Lieuron kasabasındaki bir sanayi bölgesinde bir araya geldiği belirtildi. Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, partiyi durdurmaya çalıştıkları ancak tepkiyle karşılaştıkları, katılımcıların yetkililere taş ve şişe attığı ifade edildi. En az üç polisin yaralandığı aktarıldı.

Araç çıkışları kapatıldı

Cuma günü geç saatlerde, Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin bir acil durum toplantısı düzenledi. Toplantının ardından, bölgede tüm araç çıkışlarının kapatıldığı duyuruldu.