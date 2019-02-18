0553 313 94 23

2 bin 395 parça tarihi eseri satmak isterken yakalandılar

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçıları, 2 bin 395 parça tarihi eseri satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalandılar.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:55
2 bin 395 parça tarihi eseri satmak isterken yakalandılar

Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin ellerinde bulunan çeşitli dönemlere ait eserleri yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, ihbarın doğru olduğunu saptayınca 3 şüphelinin adresine 2 ayrı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla yapılan baskınlarda M.A., E.A. ve O.D. yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ise yurt dışına satılmak istenen çeşitli dönemlere ait sikke, yüzük, mühürler ve değerli taşlardan oluşan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Zeugma Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:55
  1. Gaziantep
  2. tarihi eser kaçakçılığı
  3. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaya oturan gemi 48 saat sonra kurtarıldı
    1. Karaya oturan gemi 48 saat sonra..
    2. Kar etkisini arttırdı! Okullar tatil..
    3. Binali Yıldırım'dan NATO mesajı
    4. Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
    5. Rusya’nın Çin’e sattığı S-400’ler..
    6. "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne..
    7. Bakan Pakdemirli Şubat ayı destekleme..
    8. Stadı su bastı! Taraftarlar tahliye..
    9. Ağrı'da silahlı park kavgası: 1 ölü, 3..
    10. Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü
    11. (Tekrar) Mehmet Özhaseki OSB’yi..
    12. Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 67...
    13. Asansör boşluğuna düşerek yaralandı
    14. Mourinho hedefini açıkladı: Orada..
    15. AK Parti seçim bürosu törenle açıldı
    16. 37 çuval yiyecek toplayıp, doğaya..
    17. El emeği göz nuru ürünler "Yöresel..
    18. "Lider olabilme hesapları yapmak çok..
    19. Van'da korkutan deprem!
    20. Avrupa Birliği'nden Venezuela'ya..
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"