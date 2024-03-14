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Gündem 2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek! Konu mühim
Gündem

2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek! Konu mühim

Yeniakit Publisher
2024-03-14 09:45:00 -
2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek! Konu mühim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak. Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

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