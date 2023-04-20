2 aylık bebeği asitle yakmıştı! Kan donduran detaylar

Olay, önceki gün Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kerzi Yılmaz, bir süre önce evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.'nin evine gitti.

Burada S.G. ile kavga eden Kerzi Yılmaz, iddiaya göre, yanında getirdiği asitli sıvıyı, S.G. ile Gökhan Yılmaz'ın birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.'nin üzerine döktü.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hamdi bebek, annesinin refakatinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Kerzi Yılmaz'ı, Fatih Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliyede tutuklandı.

Kerzi Yılmaz'ın 2 çocuğunun babası olan eşi Gökhan Yılmaz'ın başka kadından bebek sahibi olmasını hazmedemediğini söylediği öğrenildi. Kerzi Yılmaz'ın tanınmamak için kara çarşaf giydiği, ardından apartmana girip, kendini gizleyerek kapıyı açan S.G.'nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra bebeğe asitli sıvı attığı belirlendi.

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