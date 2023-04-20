  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Yılmaz'a, Şahan'a tokat gibi sözler: Türkiye'nin en zenginleri 'açım' diyor!

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'nu gölgeye düşürecek birşey asla yapmam

Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı! Salondakiler alkışlarla karşılık verdi

Destici'den Altılı Masa'ya: PKK'nın desteğini gizleme gereği duymuyorlar

İslam Memiş'ten kritik uyarı! yatırımcıya seslendi: Altın alım fırsatı için 'Ekrana kanmayın'...Dövizde yeni 3 farklı kur

Roketsan’ın "TRLG-230 Füzeleri" Ukrayna savaşında ortaya çıktı

Uyuşturucu baronuna vatandaşlık verildi iddiası

Habertürk ekonomisti Yavuz Barlas'ın yaptığı borsa hesaplaması güldürdü
Gündem 2 aylık bebeği asitle yakmıştı! Kan donduran detaylar
Gündem

2 aylık bebeği asitle yakmıştı! Kan donduran detaylar

Yeniakit Publisher
2023-04-20 09:20:00 -
2 aylık bebeği asitle yakmıştı! Kan donduran detaylar

Denizli'de evi terk eden eşinin birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu sevgilisinin evini basıp, 2 aylık bebeklerinin üzerine asitli sıvı dökerek ağır yaralamaktan tutuklanan Kerzi Yılmaz'ın (40), kara çarşaf giyerek eve geldiği ve yüzünü gizlediği ortaya çıktı. Kerzi'nin bebeğin annesinin yüzüne de biber gazı sıktığı öğrenildi.

Olay, önceki gün Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kerzi Yılmaz, bir süre önce evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.'nin evine gitti.

Burada S.G. ile kavga eden Kerzi Yılmaz, iddiaya göre, yanında getirdiği asitli sıvıyı, S.G. ile Gökhan Yılmaz'ın birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.'nin üzerine döktü.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hamdi bebek, annesinin refakatinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Kerzi Yılmaz'ı, Fatih Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliyede tutuklandı.

Kerzi Yılmaz'ın 2 çocuğunun babası olan eşi Gökhan Yılmaz'ın başka kadından bebek sahibi olmasını hazmedemediğini söylediği öğrenildi. Kerzi Yılmaz'ın tanınmamak için kara çarşaf giydiği, ardından apartmana girip, kendini gizleyerek kapıyı açan S.G.'nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra bebeğe asitli sıvı attığı belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kulağınıza 2 damla dökün ve işitme kaybına elveda diyin! Tıkanıklık açılıyor: Basit yöntem büyük dikkat çekti
Kulağınıza 2 damla dökün ve işitme kaybına elveda diyin! Tıkanıklık açılıyor: Basit yöntem büyük dikkat çekti

Sağlık

Kulağınıza 2 damla dökün ve işitme kaybına elveda diyin! Tıkanıklık açılıyor: Basit yöntem büyük dikkat çekti

Asitli içeceklerin zararları! Bilim insanlarının kararı: İnsanlar için tehlike büyük, hasta ediyor! Beklenmedik sonuç
Asitli içeceklerin zararları! Bilim insanlarının kararı: İnsanlar için tehlike büyük, hasta ediyor! Beklenmedik sonuç

Kadın - Aile

Asitli içeceklerin zararları! Bilim insanlarının kararı: İnsanlar için tehlike büyük, hasta ediyor! Beklenmedik sonuç

Milyonlarca yolcu kapasiteli en büyük üçüncü Meksikalı havayolu şirketi resmen iflas etti! Karar böyle ilan edildi
Milyonlarca yolcu kapasiteli en büyük üçüncü Meksikalı havayolu şirketi resmen iflas etti! Karar böyle ilan edildi

Aktüel

Milyonlarca yolcu kapasiteli en büyük üçüncü Meksikalı havayolu şirketi resmen iflas etti! Karar böyle ilan edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23