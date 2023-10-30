  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Aktüel 2 ay sonra bebeğini kucağına alacaktı.. Sokak kavgası yüzünden hayatını kaybetti
Aktüel

2 ay sonra bebeğini kucağına alacaktı.. Sokak kavgası yüzünden hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-30 22:44:00 -
2 ay sonra bebeğini kucağına alacaktı.. Sokak kavgası yüzünden hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde yaşanan olayda odun indirme sırasında Ş.D ile S.C arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki S.D evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C’ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C’nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 7 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven’in boyun kısmına isabet etti.

Hamile kadın birden yere yığıldı
Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi Ş.D.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23