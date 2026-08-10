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Yerel 2 arkadaşını 9 kurşunla öldüren şüpheli JASAT’tan kaçamadı
Yerel

2 arkadaşını 9 kurşunla öldüren şüpheli JASAT’tan kaçamadı

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2 arkadaşını 9 kurşunla öldüren şüpheli JASAT’tan kaçamadı

Aksaray’da borç meselesi nedeniyle arkadaşları Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk'u (40) silahla öldüren Osman B. (64), saklandığı evinde JASAT timi tarafından yakalandı. Osman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarından Gençosman köyü Cami Altı mevkisinde meydana geldi. Osman B., aralarında borç melesi bulunan hayvancılık yapan arkadaşı Murat Evgin'in evine gitti. Osman B., Evgin'in yanında yine para meselesi yüzünden husumetli olduğu arkadaşı konteyner imalatçısı Ali Selçuk'u gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman B., tabancayla Evgin'e 5, Selçuk'a da 4 el ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Evgin ve Selçuk, kanlar içinde yere yığıldı. Osman B. ise saldırının ardından kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Evgin ve Selçuk’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan Osman B.'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Osman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öldürülen 2 çocuk babası Ali Selçuk'un cenazesi bugün öğle vakti Acıpınar köyünde, 3 çocuk babası Murat Evgin'in cenazesi de Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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