  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji 2 araştırmacı ortaya çıkardı! Apple'in skandalı patlak verdi
Teknoloji

2 araştırmacı ortaya çıkardı! Apple'in skandalı patlak verdi

Son yıllarda özellikle gizlilik konusunda yaptığı yatırımları ürünlerinin pazarlamasında öne süren Apple, son derece çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. İki bağımsız araştırmacı çarpıcı iddiaalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 17:28:00 -

Son yıllarda özellikle gizlilik konusunda yaptığı yatırımları ürünlerinin pazarlamasında öne süren Apple, son derece çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. İki bağımsız araştırmacı çarpıcı iddiaalarda bulunarak yaptıkları araştırma sonuçlarını Twitter üzerinden paylaştı.

Mysk ve Bakry yaptıkları araştırmayı Twitter üzerinden paylaştı

Uygulama geliştiricisi ve güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry yaptıkları çalışmada "veri paylaşma" özelliğinin kapalı olmasına rağmen birkaç uygulamanın hala kullanıcıları takip ettiğini tespit ettiklerini öne sürerek o programları paylaştı.

Üstelik takip eden uygulamaların, Apple'ın kendi uygulamaları olması büyük yankı uyandırdı.

İşte o uygulamalar

App Store
Apple Music
Apple TV
Apple Books
Apple Stocks

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23