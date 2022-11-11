2 araştırmacı ortaya çıkardı! Apple'in skandalı patlak verdi
Son yıllarda özellikle gizlilik konusunda yaptığı yatırımları ürünlerinin pazarlamasında öne süren Apple, son derece çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. İki bağımsız araştırmacı çarpıcı iddiaalarda bulundu.
Son yıllarda özellikle gizlilik konusunda yaptığı yatırımları ürünlerinin pazarlamasında öne süren Apple, son derece çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. İki bağımsız araştırmacı çarpıcı iddiaalarda bulunarak yaptıkları araştırma sonuçlarını Twitter üzerinden paylaştı.
Mysk ve Bakry yaptıkları araştırmayı Twitter üzerinden paylaştı
Uygulama geliştiricisi ve güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry yaptıkları çalışmada "veri paylaşma" özelliğinin kapalı olmasına rağmen birkaç uygulamanın hala kullanıcıları takip ettiğini tespit ettiklerini öne sürerek o programları paylaştı.
Üstelik takip eden uygulamaların, Apple'ın kendi uygulamaları olması büyük yankı uyandırdı.
İşte o uygulamalar
App Store
Apple Music
Apple TV
Apple Books
Apple Stocks