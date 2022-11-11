2 araştırmacı ortaya çıkardı! Apple'in skandalı patlak verdi

Son yıllarda özellikle gizlilik konusunda yaptığı yatırımları ürünlerinin pazarlamasında öne süren Apple, son derece çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. İki bağımsız araştırmacı çarpıcı iddiaalarda bulunarak yaptıkları araştırma sonuçlarını Twitter üzerinden paylaştı.

Mysk ve Bakry yaptıkları araştırmayı Twitter üzerinden paylaştı

Uygulama geliştiricisi ve güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry yaptıkları çalışmada "veri paylaşma" özelliğinin kapalı olmasına rağmen birkaç uygulamanın hala kullanıcıları takip ettiğini tespit ettiklerini öne sürerek o programları paylaştı.

Üstelik takip eden uygulamaların, Apple'ın kendi uygulamaları olması büyük yankı uyandırdı.

İşte o uygulamalar

App Store

Apple Music

Apple TV

Apple Books

Apple Stocks