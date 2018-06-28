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2. Abdülhamit’in torunu Müjdat Gezen’i affetmedi

Müjdat Gezen, geçen yıl konuk olarak katıldığı bir TV programında, 2. Abdülhamit’in torunu olan Nilhan Osmanoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:46
2. Abdülhamit’in torunu Müjdat Gezen’i affetmedi

Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Programda 2. Abdulhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu ile ilgili bir konu konuşuldu. İddiaya göre Gezen, Osmanoğlu'nu hedef alarak, hakaret içerikli bir söz söyledi.

YARGILANACAK

Osmanoğlu, hakkında söylenen sözler sonrası savcılığa başvurarak Gezen'den şikayetçi oldu. Osmanoğlu'nun şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Gezen'in ifadesine başvuruldu. Gezen, sözlerinin içeriğinde hakaret olarak değerlendirilebilecek hiçbir ima olmadığını, iddia edildiği gibi hakaret suçunu işlemediğini ileri sürerek "Konuşmanın akışı ve bütünü sırasında seyirci tepkisinin ardından böyle algılanmış olabilir" diye konuştu.

Savcılık tarafından ikili arasındaki olayın uzlaşma kapsamında olduğu belirtilerek dosyaya uzlaştırmacı tevzi edildi. Fakat Osmanoğlu, Gezen'i affetmedi. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası, Gezen hakkında hakaret suçundan dava açtı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Gezen, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 


(Sabah)
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:46
  1. İstanbul
  2. Müjdat Gezen
  3. Nilhan Osmanoğlu
  4. osmanlı torunu
  5. ÜLKE'DE BUGÜN Haberleri

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  • Harika varol Harika varol 16 sa önce
    Yaptığı çok çirkindi yargılanmalı ve ceza almalıdır Türkiye artık bunların babalarının çiftliği değildir hadlerini bildirmek gerekir
Bugünkü Akit

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