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Eğitim 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?
Eğitim

1.sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

Ana sınıfları ayın kaçında okula başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamanın ardından milyonlar okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 1. Sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 08:38:00 -
1.sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alan hiç kuşkusuz eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci uzunca bir süre okullarından ayrı kaldı. Aileler, okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

1.sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Çocuklarımız 1,5 yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.

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