Koronavirüs salgının sebebiyle bir buçuk yıldır yüz yüze eğitimden ziyade öğrenciler uzaktan eğitime devam etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılında anasınıfı ve 1.sınıfa gidecek olanların aileleri, uyum haftasının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1.sınıflar ne zaman okula başlayacak? 1.sınıf uyum haftası zorunlu mu?

19 Ağustos’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” açıklamalarında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri için her bir çocuğun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey olmadığını, Milli Eğitim Bakanı ve 3 öğrenci babası bir veli olarak tüm velilerin çocuklarını okullara emanet ederken, okulların güvenli olmasını istediklerini bildiğini söyledi.

Gelinen noktada, Kovid-19'un uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının açıkça görüldüğünü belirten Özer, bu nedenle herkesin koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatını idame ettirmek zorunda olduğunu vurguladı.

Özer, okulları daha fazla kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını, çocukların gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 1-3 Eylül tarihlerinde ise anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası gerçekleşecek. Uyum haftasının zorunlu olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu süreç öğrenciler adına son derece önemli.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.