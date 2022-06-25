2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Bu yıl anasınıfı ve 1.sınıfa başlayacak olan çocukların velileri ise kayıt takvimini araştırmaya başladı. Peki, okul kayıtları ne zaman?

1.sınıf kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman ilkokul ortaokul anasınıfı

Aileler 2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıtlarının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Okul kayıtları henüz başlamadı. Öncelikle olarak çocuğunuzun kayıt olacağı okulla ilgili bilgi e-okul üzerinden açıklanacak. Sisteme e-devlet üzerinden bağlanıp çocuğunuzun kayıt olacağı okulu öğrenebileceksiniz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul kayıtlarının 1 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Veliler çocuklarının kayıt hakkı elde ettiği okula vesikalık fotoğraf ve fatura (Elektrik, su ya da doğalgaz) ile gidip kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

E kayıt sorgulama ekranı açıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.