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1'nci kattan düşüp hayatını kaybetti! Arkadaşları şoka girdi

Adana'da doğal gaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak (40) çalıştığı apartmanın 1'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:20
1'nci kattan düşüp hayatını kaybetti! Arkadaşları şoka girdi

Olay, Çukurova ilçesi Yurt mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 1'inci katına doğalgaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak, balkonda çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yüksekten apartman bahçesindeki çalının üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Abdullah Altuntoprak'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Acı haberi alan Altuntopak'ın arkadaşları ise, "Allahım 1'inci kattan düşen adam ölür mü ? Abdullah sana kaç kere dikkatli ol dedik" diyerek gözyaşı döktü. Altuntoprak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:20
  1. Adana
  2. Kaza
  3. Ölüm

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