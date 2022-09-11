1.Lig sonuçları puan durumu güncel 11 Eylül Pazar
1.Lig’de 5.hafta maçlarına 11 Eylül Pazar günü devam edildi. Peki, 1.Lig’de kim lider? 1.Lig puan durumu:
1.Lig’i yakından takip edenler ‘1.Lig’de lider kim?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
1.Lig sonuçları puan durumu güncel 11 Eylül Pazar
Boluspor-Göztepe: 1-0
Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2
Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1
Manisa FK-Yeni Malatyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1
Eyüpspor-Adanaspor: 1-0
Altay-Bodrumspor: 2-0
12 Eylül Pazartesi
20.00 Altınordu-Pendikspor