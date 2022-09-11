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Spor 1.Lig sonuçları puan durumu güncel 11 Eylül Pazar
Spor

1.Lig sonuçları puan durumu güncel 11 Eylül Pazar

1.Lig’de 5.hafta maçlarına 11 Eylül Pazar günü devam edildi. Peki, 1.Lig’de kim lider? 1.Lig puan durumu:

Yeniakit Publisher
2022-09-11 22:33:00 -
1.Lig sonuçları puan durumu güncel 11 Eylül Pazar

1.Lig’i yakından takip edenler ‘1.Lig’de lider kim?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

1.Lig sonuçları puan durumu güncel 11 Eylül Pazar

Boluspor-Göztepe:        1-0

Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü:          2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor:              1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor:  2-1

Manisa FK-Yeni Malatyaspor:    2-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor:    1-1

Eyüpspor-Adanaspor:   1-0

Altay-Bodrumspor:        2-0

12 Eylül Pazartesi

20.00 Altınordu-Pendikspor

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