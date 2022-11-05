1.Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi
1.Lig'de 12.hafta heyecanı bugün oynanan beş maçla devam etti. Futbolseverler ise alınan sonuç ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, bugün 1.Lig'de hangi maçlar oynanacak?
1.Lig’de heyecan devam ediyor. TFF 1.Ligi yakından takip edenler güncel puan durumunu araştırıyor. Peki, yarın hangi maçlar var?
1.Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1
Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0
Manisa FK-Sakaryaspor: 2-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Pendikspor: 3-2
Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
6 Kasım Pazar:
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)