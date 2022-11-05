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Spor 1.Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi
Spor

1.Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi

1.Lig'de 12.hafta heyecanı bugün oynanan beş maçla devam etti. Futbolseverler ise alınan sonuç ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, bugün 1.Lig'de hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 22:21:00 -
1.Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi

1.Lig’de heyecan devam ediyor. TFF 1.Ligi yakından takip edenler güncel puan durumunu araştırıyor. Peki, yarın hangi maçlar var?

1.Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1

Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0

Manisa FK-Sakaryaspor:              2-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği:              2-2

Adanaspor-Pendikspor:               3-2

Altay-Beyçimento Bandırmaspor:           1-1

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

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