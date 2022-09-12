1.Lig puan durumu | 1.Lig 6.hafta programı
1.Lig'de 5.hafta Altınordu-Pendikspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler 5.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de kim lider?
1.Lig'de 5. hafta Altınordu-Pendikspor maçıyla tamamlandı. Söz konucu mücadele 1-1 tamamlandı. Peki, ligde lider kim oldu?
1.Lig puan durumu | 1.Lig 6.hafta programı
Boluspor-Göztepe: 1-0
Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2
Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1
Manisa FK-Yeni Malatyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1
Eyüpspor-Adanaspor: 1-0
Altay-Bodrumspor: 2-0
Altınordu-Pendikspor: 1-1