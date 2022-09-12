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Spor 1.Lig puan durumu | 1.Lig 6.hafta programı
Spor

1.Lig puan durumu | 1.Lig 6.hafta programı

1.Lig'de 5.hafta Altınordu-Pendikspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler 5.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de kim lider?

Yeniakit Publisher
2022-09-12 22:15:00 -
1.Lig puan durumu | 1.Lig 6.hafta programı

1.Lig'de 5. hafta Altınordu-Pendikspor maçıyla tamamlandı. Söz konucu mücadele 1-1 tamamlandı. Peki, ligde lider kim oldu?

1.Lig puan durumu | 1.Lig 6.hafta programı

Boluspor-Göztepe:        1-0

Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü:          2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor:              1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor:  2-1

Manisa FK-Yeni Malatyaspor:    2-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor:    1-1

Eyüpspor-Adanaspor:   1-0

Altay-Bodrumspor:        2-0

Altınordu-Pendikspor:  1-1

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