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Spor 1.Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | 1.Lig haftanın sonuçları:
Spor

1.Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | 1.Lig haftanın sonuçları:

1.Lig’de 6.hafta maçları pazar akyamı oynanan Göztepe-Altınordu maçıyla noktalandı. Peki, 1.Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 21:54:00 -
1.Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | 1.Lig haftanın sonuçları:

1.Lig’de 6.hafta noktalandı. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim oldu?

1.Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | 1.Lig haftanın sonuçları:

Yeni Malatyaspor-Altay:              0-0

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK:3-2

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği:                               2-2

Adanaspor-Çaykur Rizespor:     2-0

Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor:   4-1

Tuzlaspor-Pendikspor:  1-1

Bodrumspor-Manisa FK:              1-1

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor:            3-2

Göztepe-Altınordu:       1-0

7.hafta

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