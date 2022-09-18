1.Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | 1.Lig haftanın sonuçları:
1.Lig’de 6.hafta maçları pazar akyamı oynanan Göztepe-Altınordu maçıyla noktalandı. Peki, 1.Lig'de lider kim?
1.Lig’de 6.hafta noktalandı. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim oldu?
1.Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | 1.Lig haftanın sonuçları:
Yeni Malatyaspor-Altay: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK:3-2
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1
Tuzlaspor-Pendikspor: 1-1
Bodrumspor-Manisa FK: 1-1
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-2
Göztepe-Altınordu: 1-0