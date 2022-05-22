Ümreniyespor ve Ankaragücü’nün ardından Süper Lig’e yükselecek olan üçüncü takımın belirleneceği play-off maçlarının ne zaman oynanacağı araştırılıyor.

1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off maçları hangi kanalda?

1. Lig'de 38 haftalık lig maratonunun tamamlandığı 2021-2022 sezonunda MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off bu sezon 27. kez oynanacak.

Ligde dün tamamlanan normal sezon maçlarının ardından MKE Ankaragücü'nün şampiyon tamamladığı 1. Lig'de ikinciliği averajla Bereket Sigorta Ümraniyespor elde etti. Bu iki takımı izleyen Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek.

Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor arasındaki yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü İstanbul ve Erzurum'da, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü Balıkesir ve İstanbul'da yapılacak.

Bu turda rakiplerini mağlup edecek ekipler 2 Haziran Perşembe günü tarafsız sahada tek maç usulü oynanacak maçta Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

Play-off müsabakalarında VAR sistemi kullanılacak.

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.

25 Mayıs Çarşamba

18.30 BB Erzurumspor-İstanbulspor TRT Spor, beIN Max 1

21.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor, beIN Max 1

29 Mayıs Pazar

15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor TRT Spor, beIN Max 1

18.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 1