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Spor 1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off maçları hangi kanalda?
Spor

1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off maçları hangi kanalda?

TFF 1.Lig’de 38.hafta tamamlandı. Süper Lig’de yükselecek olan üçüncü ekibin belli olacağı play-offların ne zaman oynanacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, 1.Lig play-off eşleşmeleri belli oldu mu? 1.Lig play-off maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:48:00 -
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off maçları hangi kanalda?

Ümreniyespor ve Ankaragücü’nün ardından Süper Lig’e yükselecek olan üçüncü takımın belirleneceği play-off maçlarının ne zaman oynanacağı araştırılıyor.

1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off maçları hangi kanalda?

1. Lig'de 38 haftalık lig maratonunun tamamlandığı 2021-2022 sezonunda MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off bu sezon 27. kez oynanacak.

Ligde dün tamamlanan normal sezon maçlarının ardından MKE Ankaragücü'nün şampiyon tamamladığı 1. Lig'de ikinciliği averajla Bereket Sigorta Ümraniyespor elde etti. Bu iki takımı izleyen Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek.

Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor arasındaki yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü İstanbul ve Erzurum'da, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü Balıkesir ve İstanbul'da yapılacak.

Bu turda rakiplerini mağlup edecek ekipler 2 Haziran Perşembe günü tarafsız sahada tek maç usulü oynanacak maçta Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

Play-off müsabakalarında VAR sistemi kullanılacak.

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.

25 Mayıs Çarşamba

18.30 BB Erzurumspor-İstanbulspor       TRT Spor, beIN Max 1

21.00 Eyüpspor-Bandırmaspor                 TRT Spor, beIN Max 1

29 Mayıs Pazar

15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor                 TRT Spor, beIN Max 1

18.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor       TRT Spor, beIN Max 1

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