Koronavirüs salgını spor dünyasını da etkiledi. Ülkemizde tüm futbol müsabakaları ertelendi. Pek çok kişi “Ligler ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında TFF Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. İşte, detaylar.

1.Lig maçları ne zaman başlayacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını belirtti. Başkan Özdemir, şartlara göre liglerin temmuz ayında da başlayabileceğini ifade etti.

Özdemir, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu önderliğinde 18 kulüp başkanı ve Kulüpler Birliği ile birlikte video konferans görüşmesi yaptık. Takımların da katıldığı görüşle Haziran'da başlayabiliriz görüşü ortaya çıktı. Verdiğimiz 12 Haziran tarihi 'şimdilik'. Bunun için salgının iyiye gitmesi lazım. Biz iyi durumdayız. Ligi Temmuz ortasında da başlatabiliriz. Dünyada ve Avrupa'da bu işi en iyi başaran ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız, Sağlık bakanımız ve sağlık sistemimizle bunları başardık. 12 Haziran'a 1 ay var. Zaman sıkışıklığımız yok. Önümüzde 3 ana 7 yan olmak üzere farklı planlar da var. Her şey iyi giderse Temmuz ayındaki maçlarımızı belki seyircili oynarız. Ben ligler temmuz ayında da başlayabiliriz dedim. Alternatiflerimize göre lige temmuz ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz. Ligleri başlatma kararı, kendi başımıza aldığımız bir karar değil. UEFA ile danışarak her zaman kararlar alıyoruz. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. UEFA, 'Maçlar oynanırsa, temmuza kadar tamamlayın. Ben de Avrupa kupalarını Ağustos'ta oynatayım' diyor. Biz diğer ülkelere daha iyi durumdayız. Basketbol, voleybol başkanlarıyla görüştüm. Onlar da tüm kulüpler oynamak istemedi. Biz de 11 kulüp oynamak istedi” dedi.