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Gündem 1'inci derece askeri yasak bölgede hareketlilik
Gündem

1'inci derece askeri yasak bölgede hareketlilik

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 17:27:00 -
1'inci derece askeri yasak bölgede hareketlilik

Edirne'de FETÖ şüphelisi eski hakim T.Ş., yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, hakimlikten ihraç edilmiş FETÖ şüphelisi T.Ş.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan T.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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