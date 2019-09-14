1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar ne zaman ve kaç yaşına emekli olur? Emeklilik sorgulama

Son dakika emelilik haberleri: 1999 sigorta girişliyim ne zaman emekli olurum? sorusu emeklilik için gün sayanlar ya da çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emekli olabilmek için gün sayanlar SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? SSK başlangıcı 1998 ne zaman emekli olurum? 2000 sigorta girişliyim ne zaman emekli olurum? SSK başlangıcım 2001 ne zaman emekli olurum? 2002 yılında sigortalı oldum ne zaman emekli olurum? 2003 sigorta girişli bayan ne zaman emekli olur? 2004 sigorta girişli biri ne zaman emekli olur? 2005 sigorta girişli ne zaman emekli olur? 2006 sigorta girişli ne zaman emekli olur? 2007 sigorta girişi olan ne zaman emekli olur? 2008’de sigortalı olan ne zaman emekli olur? İşte ne zaman emekli olurum? sorusunun cevabı.

Milyonlarca çalışanın emeklilik hayali kurmakta. Yıllarca devlet ya da özel şirketlerde çalışmış ya da çalışmaya devam eden vatandaşlar ölmeden önce hayalini kurduğu emekliliğin tadını çıkarmak istemekte. Yıllardır gece gündüz demeden çalışıp emekli olmak şartı olan sigorta prim gün sayısı ile 1999 yılında hayatımıza giren emeklikte yaş şartını yerine getirmek için emek ve alın teri akıtarak akşam evine ekmek götürmek için çalışanlar emekli olup artık onca senenin yorgunluğunu atmak için ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını aramakta. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik sorgulama ekranı üzerinden çalışanlar ne zaman emekli olacağını sorgulama yaparak öğrenmekte. Sosyal güvenlik alanında yapılan reform tarihleri aslında çalışanların emeklilikleri için de bir milat olarak belirleniyor. Bu yüzden 9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar daha şanslı. Bu tarihten sonra sigortalı olan gençler için ise hesaplamalar farklı yapılıyor. 1999 öncesinde sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı doldurmuş olmak gerekirken, sonradan sigortalı olanlar için yıl şartı aranmıyor. 2008 sigorta girişi olan ne zaman emekli olur?

1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar ne zaman ve kaç yaşına emekli olur?

Emeklilik koşullarında etkili olan işe başlama tarih aralıkları şunlardır;

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişiler

30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler olmaktadır.

Emeklilik hesaplamalarında belirtilen tarih aralıklarında bulunan kişilerin emeklilik şartları farklı olmakta ve bu tarih aralıkları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.