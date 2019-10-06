1995 sigorta girişliyim ne zaman emekli olurum? Kaç yaşında emekli olacağım?

1995 sigorta girişliyim ne zaman emekli olabilirim? Türkiye'de sürekli yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 yaş olarak uygulanacak. 1995 yılında sigortalı olan bayan ne zaman emekli olur, 1995 giriş bayan ne zaman emekli olur, 1995 SSK girişli bayan ne zaman emekli olur, 5750 gün emeklilik maaşı ne kadar? 1995 SSK girişli kadın ne zaman emekli olur, 1997 girişli ne zaman emekli olur, 1991 SSK girişli ne zaman emekli olur, yaştan ne zaman emekli olurum? soruları milyonlarca çalışanlar tarafından sorgulanmakta. İşte kim, kaç yaşında emekli olabilecek haberlerine ilişkin detaylar...

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Soru: 1995 sigorta girişi ve 8300 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir?

11.01.1971 doğumluyum. 01.07.1995 sigorta girişim. 8300 prim günüm var. 18 ay askerlik yaptım askerliği yatırsam kaç yaşında emekli olabilirim? (Savaş Koçak)

Cevap:

25 yıl, 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Eğer askerliği sigortadan önce yaptıysanız 13 aylık bir askerlik borçlanmas ile 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Böylece 1 yıl kazanır ve 1 yıl fazla emekli maaşı alırsınız. Askerlik sigortadan sonra ise borçlanmaya gerek yok priminiz tamam çünkü.

Soru: 1997 SSK girişi ve 6500 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir?

01.08.1974 doğumluyum. Nisan 1997 SSK girişim var. 1990’da 120 gün staj sigortam var. 6500 gün ödenmiş prim günüm var. Resul ÇAĞLAR

Cevap:

Staj sigortası emeklilik hesaplamalarında kullanılamıyor. O yüzden sizin hesabınızda Nisan 1997 tarihinde yapılacak. Buna göre de 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız bulunuyor. Henüz üç şartınız da tamamlanmamış görünüyor. Bunları tamamlayıp emekli olabilirsiniz.

Soru: 3600 günden nasıl faydalanılır? Şartlar nelerdir? Tazminat alma şartları nelerdir?

17 yaşındayken 1997 yılı SGK girişim yapıldı. 1 ay kadar çalıştım (e-devlet'ten aldığım dökümden gözükmüyor) daha sonra üniversite okudum. 2006 yılında uzun vadeli iş hayatına başladım. Şu anda 4100 gün çalışmışlığım var. 3600 günden faydalanabilir miyim? Tazminat almam için ne gerekli? Emre poyraz

Cevap:

17 yaşında yapılan sigorta, staj sigortasıyla bir geçerliliği olmuyor. Gerçekten fiilen çalışmış ve emeklilik için gerekli uzun vadeli sigorta kollarından priminiz ödendiyse 3600 günden tazminat alma hakkınız olur. Onun dışında tazminat alamazsınız.

Soru: 3600 günden nasıl faydalanılır? Şartlar nelerdir? Tazminat alma şartları nelerdir?

17 yaşındayken 1997 yılı SGK girişim yapıldı. 1 ay kadar çalıştım (e-devlet'ten aldığım dökümden gözükmüyor) daha sonra üniversite okudum. 2006 yılında uzun vadeli iş hayatına başladım. Şu anda 4100 gün çalışmışlığım var. 3600 günden faydalanabilir miyim? Tazminat almam için ne gerekli? Emre poyraz

Cevap:

17 yaşında yapılan sigorta, staj sigortasıyla bir geçerliliği olmuyor. Gerçekten fiilen çalışmış ve emeklilik için gerekli uzun vadeli sigorta kollarından priminiz ödendiyse 3600 günden tazminat alma hakkınız olur. Onun dışında tazminat alamazsınız.

Soru: 1997 SSK girişi ve 6500 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir?

Soru: Askerlik borçlanması emekliliğe ne kadar fayda sağlar?

23.02.1974 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu. 18 ay askerlik yaptım. Bunu borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? Abdullah ÇINAR

Cevap:

işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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