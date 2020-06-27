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Spor

1986 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i çalıştıran Bilardo, koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:49:55 -
1986 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i çalıştıran Bilardo, koronavirüse yakalandı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan eski teknik direktör Carlos Bilardo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Adams-Hakim sendromu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Bilardo'nun, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ancak eski teknik adamın hastalık belirtisi göstermediği öğrenildi.

Hem oynadığı hem de çalıştırdığı eski kulübü Estudiantes, başkent Buenos Aires'teki evinde, bakım altında yaşayan Bilardo için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.

Bilardo, Diego Maradona'nın da yer aldığı Arjantin kadrosunu 1986'da dünya şampiyonluğu, 1990'da ise dünya 2'nciliğine taşıdı. Arjantin, 1986'dan beri Dünya Kupası'nı kazanamıyor.

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