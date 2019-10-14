1980 yılında ilk sigorta girişi olan çalışanlar emeklilik konusunda ne zaman ve kaç prim günle emekli olacaklarını araştırıyor. Peki Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek. İşte ne zaman emekli olurum? 1980 sigorta girişliyim ne zaman emekli olurum? sorularına ilişkin cevapları.

1980 sigorta girişi ve 4963 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir? 24/06/1980 girişliyim. 4963 günüm var. Askerlik borçlanmasını yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? İşe girişe göre; 25 yıl, 45 yaş ve 5 bin gün şartlarınız var. Eğer yaşınız tamamsa primlerinizi 5 bine tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Bunun için 37 günlük askerlik borçlanması da yapabilirsiniz.

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