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1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına hazırlanıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve 1960’lı yıllarda halk arasında Tatlısu Plajı olarak adlandırılan bölgenin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlanıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına hazırlanıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve 1960’lı yıllarda halk arasında Tatlısu Plajı olarak adlandırılan bölgenin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlanıldı.


Akçakoca’da bulunan ve unutulmaya yüz tutan Esentepe Tatlısu Plajı’nın yeniden ilçeye kazandırılması için Akçakoca Belediyesi çalışmalara başladı. Akçakoca’nın turistik ve tarihideğerlerini ortaya çıkarmak için yoğun bir çalışma gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Yeni nesillerin pek bilmediği, eski kuşaklarında hafızasından giderek silinmeye başlayan Esentepe Tatlısu Plajını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Başlattığımız çalışma ile,Esentepe bölgesindeyaşayan insanlarımız gelecek yıl yani 2020 yaz sezonunda buradan denize girebilecek, midye çıkarabilecek ve aynı zamanda devreye alacağımız parkurda aileleriyle birlikte yürüyüş yapabilecekler” dedi.


Bölgede araç parkı problemi de yaşandığını söyleyen Başkan Yanmaz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdiğini, Esentepe Öğretmenler Sitesi ile Abant Kahvecisi’nin olduğu alanda otopark çalışması başlatıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
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