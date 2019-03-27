Samsun’un Bafra ilçesinde 55 bin m2’lik alana 80 ilden getirilen toprak ile 1919 fidanla "100 Yıl Kurtuluş Ormanı" oluşturuldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliği kapsamında yürütülen Bafra OSB 100. Yıl Kurtuluş Ormanı fidan dikim törenine katıldı. Programda 1919 fidanla 100 Yıl Kurtuluş Ormanı oluşturuldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, “Bugün fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştirecek olduğumuz alan çöp ve inşaat artıklarının döküldüğü bir alandı. Buraya fidan dikerek ilerde insanlarımızın kullanabileceği ve burada piknik yapabilecekleri bir alan haline getirmek için çaba sarf ettik. Burayı ağaçlandırıp yeşillendireceğiz. İnşallah bu alan gelecek yıllarda bakımı da yapılarak çok güzel bir alan haline gelecektir. Destek olan herkese ve öncelikle programımıza katılan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar’ın açılış konuşmasının ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur da birer konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a Milli Mücadele’yi başlatmak üzere çıkışlarının 100. yılı çerçevesinde Samsun’da çok ciddi ve çok geniş kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Vali Osman Kaymak, “Bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da himayelerinde yapılması konusunda bir genelge yayımlayarak bunu bütün Türkiye’ye duyurdu. Bu etkinliklerin Samsun merkezli olmak üzere Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara başta olmak üzere bütün ilerde kutlanmasını ve bu etkinliklerin 2023 yılına kadar devam edeceğini emir buyurdular. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde programlıyoruz. Bu programlarda kalıcı eserler ortaya koymak çok önemli. Bu etkinlikler çerçevesinde spor, sanat etkinlikleri ve çok sayıda programlar var. Ama bu etkinliklerin temel amacı Milli Mücadele ruhunu diri tutmaktır. Çünkü ülkemizin bağımsızlık savaşı halen daha devam ediyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi. Uluslararası güçlerin ülkemizi ortadan kaldırmak ve zayıf düşürmek için uğraşları ve çabaları devam ediyor. Onun için bizlerin birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu Milli Mücadele ruhunun diri tutulması lazım” diye konuştu.

“Orman için 80 ilden toprak getirildi”

Kalıcı eserlerin ortaya konulması gerektiğini söyleyen Osman Kaymak, “Birinci hedefimiz öncelikle gençlere bu şuurunu verilmesidir. Samsun zaten bu şuurda bir kent. Samsun’un milliyetçi bir ruhu vardır. Bu ruhun kalıcı olacağına da inancımız tamdır. İnşallah bu Milli Mücadele ruhunun buradan bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz. Samsun’da bu çerçevede yapılan etkinliklerle bu ruhu canlı tutmak istiyoruz. Bu çerçevede geçen hafta biliyorsunuz, Atakum ilçemizdeki bir bölgede 80 ilden getirilen topraklarla 100 Yıl Kurtuluş Ormanı’nı oluşturduk. Bunun devamı olarak bu gün burada Bafra OSB 100. Yıl Kurtuluş Ormanı fidan dikim etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Buradan geçen gençlerin buraya baktıklarında bu Milli Mücadele ruhunu hatırlamaları lazım. Ben tekrar bu alanın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Osman Kaymak Bafra OSB Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 55 bin metrekarelik alana 1919 fidanla oluşturulan 100. Yıl Kurtuluş Ormanı’nda protokol üyeleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturup, can suyunu verdi. Fidan dikim töreninin ardından Osman Kaymak, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü’nün ’Beşikten Mezara’ isimli standını ziyaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa ayrıca, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, Bafra Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, Bafra OSB Müdürü Recai Akçer, daire amirleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.