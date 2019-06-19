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19.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Haziran 2019 Çarşamba 05:29
19.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْـٔاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوا شَيْـٔاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْۜ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۟ 

"Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı.

 Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz.

 Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz.

 Yalnız Allah bilir, siz ise bilemezsiniz.

(Bakara Suresi, âyet:216)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN   (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Lezzetleri kesip atan ölümü çokça zikrediniz.”

(Tirmizî, Zühd, 4)

 

 

 



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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 05:29
  1. 19.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 216
  3. hayır
  4. şer
  5. ölümü hatırlamak

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