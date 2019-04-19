19.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

حٰمٓۜ وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينِۙ اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَف۪يهَا يُفْرَقُ كُـلُّ اَمْرٍ حَـك۪يمٍۜ

"Hâ-mîm.

Aydınlatan kitaba yemin olsun!

Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.

O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır."

(Duhân Suresi, âyet:1-4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



“Şa’ban’ın yarı (on beşinci) gecesi olduğu vakit, gecesinde ibadet için kalkınız, gündüzünde de oruç tutunuz.

Zira Allah Teala güneşin batışından itibaren rahmetiyle dünya semasına tecelli buyurur.

Bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Dertli yok mu? İstesin de derman vereyim.

Bu çağrı şafak sökünceye kadar devam eder.”

(İbni Mace)