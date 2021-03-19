19.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْز۪ي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْـٔاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez; hiç kimseden fidye kabul edilmez, kimseye şefaat fayda vermez, onlara asla yardım da yapılmaz.”

(Bakara Suresi - 123) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

İmtihan için ve şartlı olarak mazhar olduğunuz bu lutuflar, size boş bir şefaat ümidi verip gevşekliğe kapılmanıza yol açmamalı, aksine sizin için bir sorumluluk sebebi olmalıdır.

Zira âhiret gününde hiç kimseye soyuna göre muamele edilip iltimas geçilmeyecek, şefaat edilmeyecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her kul, ölmüş olduğu hâl üzere diriltilecektir."



(Müslim, Cennet 83)