190 Euro’yu veren karantinada beklemiyor

Koronavirüs salgınından havacılık sektörü de ağır bir darbe aldı. Binlerce uçuşun iptal edildiği, ülkelere giriş çıkışın yasaklandığı bu dönemde, büyük havayolu şirketleri binlerce çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Buna karşın Avusturya’nın başkenti Viyana'da bulunan Viyana Havalimanı’ndan korona test hamlesi geldi.

Korona testi 190 Euro

Havalimanı, yarından itibaren ülkeye gelen yolculara 14 gün karantinada kalmak istememeleri durumunda 190 Euro karşılığında korona virüs testi hizmeti verecek.

Yetkililer, testlerin 2 ile 3 saat içinde sonuç verdiğini aktarırken, test sonucu negatif çıkan yolcuların karantinaya alınmayacağını ifade etti.

Havalimanı yetkilileri, ayrıca 4 günden eski olmamak koşulu ile negatif test sonucuna sahip yolcuların da karantinaya alınmayacağını ifade ederken, test yaptırmak istemeyen ya da yapılan testin sonucunun pozitif çıkması halinde karantina tedbirleri uygulanacağını duyurdu.



Yetkililer, iş ve acil seyahatlerinin bu uygulama ile daha güvenli ve daha kolay hale geleceğini ifade etti.