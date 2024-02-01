19 yıldan beri NBA yıldızı olarak tanınan O’Neal'den ilginç talep: satın almak istiyorum! Ne şart gerekiyorsa yapacak

NBA efsanesi Shaquille O’Neal, iş hayatındaki hedeflerini büyütmüş durumda.

Shaquille O’Neal, tartışmasız şekilde NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri. 19 yıl süren NBA kariyerinde dört şampiyonluk yüzüğü bulunan Shaq, özellikle sekiz yıl süren Lakers döneminde ligin en dominant oyuncusu olarak görülüyordu.

Basketbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa adım atan efsanevi pivot, ABD’nin en çok izlenen yorumcularından biri haline geldi. Buna karşın Shaq, iş hayatında farklı bir adım atmanın planlarını yapıyor olabilir.

Katıldığı bir konferansta açıklamalar yapan O’Neal, bir NBA takımı satın almak istediğini söyledi: Şart koştu

“Bir NBA takımı satın almayı kesinlikle çok istiyorum. Hangi takım olduğu fark etmez, hangisi uygunsa onu satın alabilirim. Ayrıca gelecekte Formula 1 alanında da yatırımlar yapmak isterim, her ne kadar o lanet arabalara sığamasam bile!”

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Son olarak Amerika Beyzbol Ligi’nin (MLB) eski yıldızlarından Alex Rodriguez, Minnesota Timberwolves‘un Marc Lore ile birlikte en büyük iki hissedarından biri olmuştu.