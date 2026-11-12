19 yaşındaki saldırgan mekanda yakalandı! Husumetlisini iki ayağından vurup eğlenmeye gitti
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İstanbul Şişli’de bir berber dükkanına motosikletle gelen 19 yaşındaki K.K., husumetlisi O.B.’yi iki ayağından silahla vurdu. Şüpheli, Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında yakalandı.
İstanbul Şişli’de bir berber dükkanında silahlı saldırı yaşandı. Motosikletle iş yerinin önüne gelen 19 yaşındaki K.K., aralarında husumet bulunan O.B.’yi iki ayağından vurduktan sonra kaçtı.
Olay 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Eğlenirken yakalandı
Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler O.B.'ye ateş eden kişinin daha önce aralarında husumetlisi K.K. (19) olduğunu tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli K.K. Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.
Saldırgan tutuklandı
Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten Yaralama' ve ‘ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın seyir halindeki motorda artçı olduğu, berber dükkanının önüne geldiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.
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