19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Yurt dışındayken siyasi görüş fark etmeksizin Türkiye’yi temsil eden makama sonsuz saygı duyulması gerektiğini ifade eden gencin, ‘O makamda kim oturursa otursun, ona laf eden Türk milletine laf etmiş olur’ sözleri büyük alkış topladı. O anlara şahitlik eden ve ‘Gençlik bitti diyorlardı, işte örnek’ diyerek gözyaşlarına hakim olamayan AK Partili bir teyze ile gencin kucaklaşması, milli birlik ve beraberliğin en güzel tablosu olarak kayıtlara geçti.

Genç milli şuurun bu net ifadesi, ideolojik farklılıkların vatan ve devlet söz konusu olduğunda nasıl teferruat kaldığını bir kez daha tüm Türkiye'ye kanıtladı.

