19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Yeniakit Haber Merkezi

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda, muhalif olduğunu belirten 19 yaşındaki bir gencin vatan sevgisi ve devlet adamlığına dair sergilediği vakur duruş, izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Olası bir savaş durumunda 19 Mayıs ruhuyla en ön safta yer alacağını vurgulayan genç, Türkiye'nin ekonomik zorlukları ortak akılla aşabilecek devasa bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Yurt dışındayken siyasi görüş fark etmeksizin Türkiye’yi temsil eden makama sonsuz saygı duyulması gerektiğini ifade eden gencin, ‘O makamda kim oturursa otursun, ona laf eden Türk milletine laf etmiş olur’ sözleri büyük alkış topladı. O anlara şahitlik eden ve ‘Gençlik bitti diyorlardı, işte örnek’ diyerek gözyaşlarına hakim olamayan AK Partili bir teyze ile gencin kucaklaşması, milli birlik ve beraberliğin en güzel tablosu olarak kayıtlara geçti.

Genç milli şuurun bu net ifadesi, ideolojik farklılıkların vatan ve devlet söz konusu olduğunda nasıl teferruat kaldığını bir kez daha tüm Türkiye'ye kanıtladı.

Saim Mehmet Öztürk

Helal olsun bu gencimize, Bu yaşta bu bilgi birikimi, olayları çözümleyebilme kabiliyeti ve akıcı konuşabilmesi, maşallah.

İyi güzel de

O zaman niye muhalif neye muhalif. Siyonist medya muhalifleri kaşıyarak kargaşa çıkartıyor, kargaşa çıkınca siyonist emeller karşımıza dikilecek, bu saattem sonra en ön safta olsan da zayıflaımış olacaksın. Bu noktaya gelmeden birliği yakalamalıyız.
