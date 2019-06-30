19 yaşındaki genç, 1 milyon liralık soruyu açtırdı!
Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında herkesin merakla beklediği bir gelişme yaşandı. Arda Ayten, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı.30 Haziran 2019 Pazar 00:53
Kim Milyoner Olmak İster’de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda Ayten, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti. Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı. 1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitti. 1 milyonluk soru gelecek programda açılacak.
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