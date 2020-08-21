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Spor 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor
Spor

19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor

- Milli takım 2. Grupta Hırvatistan (ev sahibi), Bulgaristan ve Fransa ile mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:37:06 -
19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor


ANKARA (AA) - Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor.

Organizasyondaki ilk maçında yarın saat TSİ 21.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek milli takımın yer aldığı 2. Grup’ta Hırvatistan ve Fransa da bulunuyor. (Almanya ve Rusya turnuvadan çekildi)

1. Grup’ta ise Bosna Hersek, Sırbistan, Slovakya, Belarus ve Polonya yer alıyor. (İtalya turnuvadan çekildi)


Milli takım kadrosu ve maç programı şöyle:

- Kadro:

"Sude Hacımustafaoğlu, Çağla Salih, Elif Su Eriçek, Lila Şengün, Hanife Nur Özaydınlı, İlayda Uçak, Sude Naz Uzun, İpar Özay Kurt, Aleyna Göçmen, Beren Yeşilırmak, Gülce Güçtekin, Ege Melisa Bükmen."


- Program:

22 Ağustos Cumartesi:

(TSİ 21.00) Türkiye-Bulgaristan

24 Ağustos Pazartesi:

(TSİ 18.30) Türkiye-Hırvatistan

26 Ağustos Çarşamba:

(TSİ 21.00) Türkiye-Fransa


- Statü


Tek maç lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarında grup birincileri, grup ikincileriyle çapraz olarak eşleşecek. Şampiyona 30 Ağustos'ta sona erecek.

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